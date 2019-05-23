Бюджетникам Нижнекамска вручат ключи от новых квартир в соципотечной многоэтажке

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). 24 мая состоится заселение 160-квартирного жилого дома № 58 (строительный № 49-15) по ул. Корабельная в 49-м микрорайоне Нижнекамска. В новостройке будут проживать участники программы социальной ипотеки – работники бюджетных организаций и предприятий, сообщает Госжилфонд при Президенте РТ.



В доме десять этажей, четыре подъезда, общая площадь квартир составляет 8031 квадратных метра. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, регуляторами тепла. Инвестор строительства дома – Госжилфонд при Президенте РТ.



Семья Шайхелисламовых получает в новом доме двухкомнатную квартиру площадью около 60 кв. м. Глава семейства Анвар трудится в АО «ТАНЕКО» оператором технологических установок, его жена Анастасия работает врачом-терапевтом Нижнекамской районной многопрофильной больницы. Новоселы воспитывают сына Раяна.



«Предстоящему новоселью очень рады, так как пока собственного семейного уголка у нас нет. Одно время снимали квартиру, сейчас живем с родителями жены. Спасибо всем, кто помог нам осуществить давнюю мечту», – говорят счастливые супруги.



«Сами такую квартиру мы бы точно не смогли приобрести. Будем потихоньку покупать мебель, бытовую технику и готовиться к переселению», – поделился Анвар Шайхелисламов.



В текущем году в Нижнекамске Госжилфонд при Президенте РТ планирует сдать в эксплуатацию еще два соципотечных дома на 280 квартир. В целом, в 2019 году инвестиционная программа Госжилфонда при Президенте РТ предполагает строительство в городах и районах Татарстана 165 домов на 7,8 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м. Из них с начала года завершено строительство 44 домов на 2045 квартир общей площадью 118,4 тыс. кв. м.

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