(Набережные Челны, 23 мая, «Татар-информ»). В Набережночелнинском педуниверситете создадут Ассоциацию иностранных студентов, сообщает пресс-служба НГПУ.

Сегодня в университете обучается 329 иностранных студентов, в основном это граждане Туркменистана. Иностранцы составляют 8% от общего числа обучающихся.

Участники собрания приняли решение о создании в НГПУ Ассоциации иностранных студентов. Предполагается, что Ассоциация будет оказывать содействие в адаптации иностранных студентов к быту, учебе, культурной среде университета.

Курировать деятельность Ассоциации будет Управление международных связей. Участники встречи путем открытого голосования выбрали председателя Ассоциации и двух его заместителей.

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