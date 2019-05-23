В День защиты детей в центре Казани ограничат движение транспорта

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). 1 июня в Казани будет ограничено движение транспорта на центральных улицах города, сообщает пресс-служба мэрии города Казани. Данное постановление было подписано в исполкоме столицы РТ.

1 июня с 10.00 до 14.00 ограничат движение транспорта на следующих улицах:

по ул. Кремлевская – от площади Первого Мая до перекрестка улиц Кремлевская и Чернышевского;

по ул. Чернышевского – от перекрестка улиц Кремлевская и Чернышевского до ул. Дзержинского;

по ул. Батурина – от ул. Дзержинского до ул. Федосеевская.

Временные неудобства связаны с подготовкой и проведением мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей.

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