С начала года в ПФО возбудили более 100 уголовных дел за невыплату заработной платы

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). За три месяца 2019 года в ПФО возбудили более ста уголовных дел за невыплату заработной платы. Об этом сегодня на открытом межрегиональном форуме прокуратур Приволжского федерального округа по вопросам оплаты труда рассказал заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев.

«Эффективным способом защиты прав граждан в сфере оплаты труда по-прежнему является уголовное преследование руководителей предприятий-должников, уклоняющихся от обязательств перед работниками. За три месяца этого года в Приволжском федеральном округе возбуждено уже 104 уголовных дела по статье "Невыплата заработной платы". 68 из них по инициативе прокуроров", – рассказал Сергей Зайцев.

В целом по округу в первом квартале текущего года только мерами прокурорского реагирования уже удалось погасить долги по заработной плате более чем на 1 млрд рублей. Это почти на 150 млн больше, чем за тот же период прошлого года, добавил он.

Интерактивный форум «Защита конституционного права граждан на своевременное и полное получение вознаграждения за труд» проходит в режиме видеоконференции, и в нем принимают участие представители надзорного ведомства из Татарстана.



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