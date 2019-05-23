Казанцев приглашают принять участие в экологическом велоквесте «Тайны казанских озер»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). 31 мая на Кремлевской набережной для казанцев и гостей столицы стартует двухчасовой экологический велоквест «Тайны казанских озер», сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Мероприятие приурочено к Международному дню очистки водоемов.

Маршрут квеста пройдет через Кремлевскую набережную, парк «Черное озеро», Булак и озеро Кабан. На каждой станции для участников подготовят занимательные задания на темы истории озер, экологической ситуации и природопользования.

Участие в велопробеге бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.