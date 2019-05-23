Синоптики РТ предупредили о дождях, грозах и усилениях ветра

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Казани и на территории республики ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

На территории Татарстана местами ночью и днем ожидается гроза, поднимется сильный юго-западный ветер порывами 15-18 м/с, в столице – до 16 м/с.

Погода ожидается облачная, с прояснениями.

В темное время суток температура воздуха в Казани составит +10..+12 градусов, по республике – +7..+12 градусов тепла.

Днем 23 мая столбики термометра поднимутся до +19..+21 градуса, по территории Татарстана – до +19..+24 градусов выше нуля.

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