Татар-информ

23 мая 2019, 10:15

Происшествия

Сотрудники УФСИН показали казанским школьникам, как служебные собаки ищут наркотики и взрывчатку

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Происшествия

Сотрудники УФСИН показали казанским школьникам, как служебные собаки ищут наркотики и взрывчатку

Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

Специалисты кинологического центра провели для школьников экскурсию и показали, где живут и чем занимаются служебные псы.

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Сотрудники УФСИН показали казанским школьникам, как служебные собаки ищут наркотики и взрывчатку, проходят полосу препятствий и выполняют команды наставника. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

«В рамках культурно-просветительской работы с молодежью специалисты кинологического центра пенитенциарного ведомства республики познакомили учащихся школы № 20 с работой сотрудников-кинологов и их питомцев. Школьники узнали о тонкостях подготовки служебных собак, их специализации и особенностях несения службы кинологами в исправительных учреждениях», – рассказали в пресс-службе управления.

Школьники вместе с родителями побывали в племенном питомнике, заглянули в вольеры к щенкам и увидели, как работают уже взрослые собаки. Юным гостям показали, как служебные собаки ищут наркотики и взрывчатку, проходят полосу препятствий, проводят задержание «преступника» и безоговорочно выполняют все команды кинолога-наставника.

В конце экскурсии школьники сделали несколько фотографий с собаками и даже угостили их лакомством.


 

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