Ученые создали уникальную систему диагностики состояния иммунитета

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта совместно с зарубежными коллегами создали уникальную систему диагностики состояния иммунитета, сообщает РИА Новости.

По словам ученых, созданная система позволит пациентам избежать затрат на средства для «повышения иммунитета», которые навязывают им недобросовестные производители.

«Сейчас многие хотят "повысить иммунитет", и на рынке лекарств достаточно препаратов, которые обещают это сделать. Но вопрос состоит в том, надо ли вам повышать иммунитет? Может быть, с ним все в порядке, и причина плохого самочувствия кроется в чем-то другом? Наши тесты дают быстрый ответ на этот вопрос», — сообщил Андрей Продеус, профессор-исследователь Медицинского института БФУ имени И. Канта.

Метод официально зарегистрирован Росздравнадзором и будет внедряться в практическую медицину.

В ближайшее время ученые планируют опубликовать два исследования, одно из которых посвящено неонатальному скринингу (обнаружению проблем с иммунитетом у новорожденных), а второе — борьбе с лейкозом (оценке эффективности лечения рака крови).

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