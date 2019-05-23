Торжественное открытие городского этапа всероссийского турнира «Кожаный мяч» пройдет в Казани

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Завтра, 24 мая, в Казани состоится торжественное открытие городского этапа всероссийского турнира «Кожаный мяч». Церемония будет проходить на казанском стадионе «Трудовые резервы», сообщает пресс-служба мэрии города Казани.

В открытии запланировано участие 24 команд из 430 человек. Состав команд формируется из учеников общеобразовательных школ, а все игры проходят на современных казанских стадионах: футбольно-легкоатлетическй манеж Центрального стадиона, «Тасма», «Ракета», «Кожаный мяч» и «Трудовые резервы».

После церемонии открытия состоится матч финального городского этапа между командами старшей возрастной группы – 2004 – 2005 годов рождения. Начало турнира запланировано на 14.00.

Всероссийский турнир «Кожаный мяч» – детско-юношеские соревнования по футболу в России. Первый турнир был проведен по инициативе легендарного советского вратаря Льва Яшина в 1964 году и проходил только в одной возрастной группе. Сегодня соревнования организуются для трех возрастных групп и являются самыми массовыми соревнованиями по футболу на территории страны.

Финальные игры и награждение городского этапа соревнований пройдут 31 мая на ледовой арене «Баско».



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