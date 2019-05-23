Татар-информ

23 мая 2019, 08:55

Спорт

Капитан УНИКСа о победе над «Химками»: «Все 40 минут мы придерживались нашего плана»

Спорт

Капитан УНИКСа о победе над «Химками»: «Все 40 минут мы придерживались нашего плана»

УНИКС в полуфинале обошел «Химки» со счетом 96:91.

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Капитан казанского УНИКСа Антон Понкрашов подвел итоги первого полуфинального матча лиги ВТБ с «Химками» (96:91), подчеркнув выполнение казанцами тренерского задания.

«Главным фактором успеха, я думаю, стало то, что все 40 минут мы придерживались нашего игрового плана. Пускай Алексей Швед (набрал 36 очков) и Янис Тимма (23) провели сегодня сумасшедший матч. Главное — это командный результат, а победа на нашей стороне, значит, мы сделали все правильно. Но радоваться некогда, послезавтра второй матч, он будет точно не легче. Учитывая, как тяжело было сегодня. И все равно я рад, что мы победили», — резюмировал Понкрашов.

24 мая в «Баскет-холле» пройдет второй полуфинальный матч серии до трех побед.

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