Еще один срок получил заключенный из Казани, который обманул по телефону двух пенсионеров

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Еще один срок получил 31-летний заключенный из казанской ИК №19, который обманул по телефону двух пенсионеров. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что в мае и июне 2018 года 31-летний мужчина, отбывая наказание в исправительной колонии № 19 в Казани, с мобильного телефона путем случайного набора номеров осуществлял звонки на стационарные телефоны местных жителей. В разговоре злоумышленник представлялся родственником или сотрудником правоохранительных органов, действовавшим в интересах родственника», – уточнил Галиев.

Он сообщал, что якобы их близкий человек попал в ДТП и для решения «проблемы» необходимо перевести на определенный телефонный номер деньги (от 20 до 150 тыс. рублей).

Жертвами мошенника стали два пенсионера, которые перевели ему в общей сложности 135 тыс. рублей. Еще три потенциальные жертвы не поверили аферисту и написали заявление в полицию.

Суд признал мужчину виновным по статье «Покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Ближайшие 6 лет аферист проведет в колонии строгого режима.

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