Татар-информ

23 мая 2019, 07:56

Экономика и финансы

Банк России предлагает запретить деньги «банка приколов»

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Экономика и финансы

Банк России предлагает запретить деньги «банка приколов»

В Центробанке отметили, что сувенирные банкноты часто используются не для безобидных розыгрышей, а для разного мошенничества.

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Банк России планирует ввести наказание за имитацию банкнот и монет, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ЦБ. 

Там сообщили, что сувенирные банкноты часто используются не для безобидных розыгрышей, а для разного мошенничества.

Как отметил директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов, часто фиксируются вбросы фальшивых купюр в терминалы и банкоматы, которые не всегда могут распознать, настоящие это деньги или поддельные.

«Системы распознавания купюр в терминалах и банкоматах по-прежнему неидеальны, и периодически внесение поддельных купюр случается по всему рынку. Производители достаточно быстро выпускают обновления, которые регулярно устанавливаются, но это больше напоминает гонку вооружений, нежели эффективное противодействие. Радует то, что деньги в данной ситуации клиенты не теряют, а банки — только в том случае если не страхуют подобные риски, но это сегодня большая редкость», — пояснил он.

Банк России уже инициировал подобный законопроект в 2016 году. Тогда планировалась уголовная ответственность не только за изготовление, но и за хранение, перевозку и сбыт предметов, имеющих сходство по форме, одностороннему графическому, цветовому, рельефному оформлению и другим основным свойствам с денежными знаками любых стран, если линейные размеры копий мало отличаются (не более чем на 25% в ту или другую сторону) от размеров подлинных банкнот и монет.

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