Главный тренер «Химок» о поражении от УНИКСа: Сегодня был неправильный баланс штрафных

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис, комментируя пооражение в первом матче полуфинала плей-офф лиги ВТБ от УНИКСа (91:96), посетовал на судейство.

«Мы контролировали большую часть игры и все время лидировали, но очень неудачно стартовали в четвертой четверти. Не удержали результат и тактически играли неправильно. Есть моменты, когда весь матч ты набираешь результат, а есть моменты, когда этот результат ты должен сохранить», — отметил Куртинайтис.

Наставник гостей посчитал, что его команда тактически неправильно сыграла в заключительной четверти: «У нас были все шансы на победу, но не смогли тактически правильно сыграть в четвертой четверти, ее мы просто бездарно проиграли со счетом 17-32. Стали фокусироваться только на трехочковых бросках, которых выбросили 41. Не помню, чтобы команда бросала столько трехочковых. Независимо от хороших попаданий, мы должны играть разнообразнее».

Не оставил без внимания наставник «Химок» и работу судей: «Не хочу жаловаться, но сегодня был неправильный баланс штрафных. В баскетболе так не бывает, чтобы УНИКС пробил 43 раза, а мы 9. В такой контактной игре это невозможно. Пусть это останется на совести судей. Мы будем двигаться дальше».

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