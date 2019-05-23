Один из самых востребованных дирижеров мира выступил на втором концерте фестиваля «Белая Сирень»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). На IX Международном фестивале им. С. Рахманинова «Белая сирень» прозвучали произведения Равеля и Рахманинова в исполнении французского пианиста, итальянского дирижера и Государственного симфонического оркестра РТ под управлением Александра Сладковского.

Каждый год фестиваль «Белая сирень» радушно принимает гостей со всего мира. В этот вечер вместе с ГСО РТ выступал французский пианист Франсуа Дюмон. Он исполнил Первый фортепианный концерт Равеля и Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром Рахманинова. На бис он сольно сыграл «Колыбельную» Шопена ре-бемоль мажор.

«Мне очень понравились казанские слушатели. Они такие образованные, у них прекрасный музыкальный вкус. Я чувствовал зрителей со сцены, их эмоции», — рассказал солист вечера Франсуа Дюмон.

Во втором отделении в исполнении ГСО РТ прозвучала Симфония № 3 Рахманинова. За дирижерским пультом стоял Фабио Мастранджело. «Мне очень приятно дирижировать именно этой программой, потому что я очень люблю Рахманинова и очень приятно вернуться к этому оркестру по приглашению моего друга Александра Сладковского. Здесь очень хороший и довольно молодой коллектив», — отметил Мастранджело.

Музыкантам удалось впечатлить зрителей. После исполнения симфонии зал взорвался аплодисментами, и слушатели еще долго не хотели отпускать музыкантов.

«Музыка — это часть моей жизни, поэтому я не могла не прийти сегодня на концерт. Я была приятно удивлена, что в Казань приехали такие мастера. Меня очень впечатлила техника музыкантов. Хочу сказать, что Государственный симфонический оркестр продолжает радовать такими концертами», — поделилась впечатлениями Анна Сысоева, ученица Средней специальной музыкальной школы при Казанской консерватории.

Третий концерт фестиваля «Белая сирень» пройдет 27 мая. Прозвучат произведения Рахманинова и Штрауса, а солистом станет пианист Алексей Володин. Дирижировать ГСО РТ под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Александра Сладковского будет датский музыкант Николай Цнайдер.

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