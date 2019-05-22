Volvo CE стала партнером WorldSkills в Казани

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Volvo Construction Equipment в сотрудничестве с «Ферронордик Машины», официальным дилером компании в России и Казахстане, оказала поддержку финалу VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Компания выступила партнером по компетенции «Обслуживание тяжелой техники», которая впервые включена в программу соревнований.

Для соревнований молодых специалистов были предоставлены гусеничный экскаватор Volvo EC170D и асфальтоукладчик Volvo P7820D.

«Мы рады оказать поддержку такому важному мероприятию. В нашей отрасли в таких странах, как Россия, Беларусь, Украина, да и в целом в мире с каждым годом все актуальнее и острее становится вопрос дефицита квалифицированных кадров. Поэтому повышение уровня и престижа профессионального образования является одной из приоритетных задач для Volvo CE», — отметила руководитель отдела маркетинга Volvo Construction Equipment в России и СНГ Виктория Фомина.

«Эффективность работы современной техники во многом зависит от профессионализма операторов и обслуживающего ее персонала. Как производитель высокотехнологичного и высокопроизводительного оборудования, мы заинтересованы в том, чтобы молодые специалисты из России овладевали знаниями и навыками, помогающими им стать успешными и конкурентоспособными экспертами мирового уровня», — добавила она.

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