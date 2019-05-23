Участник нового проекта System of a Down выступит на закрытии сезона оркестра La Primavera в БКЗ

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). 29 мая в Большом концертном зале имени С. Сайдашева состоится закрытие юбилейного XXX сезона Казанского камерного оркестра La Primavera. В программе прозвучит концерт с участием джаз-группы Authentic Light Orchestra (Армения – Швейцария – Россия), руководитель – Валерий Толстов и Казанский камерный оркестр La Primavera, дирижер и рассказчик – Рустем Абязов, сообщает пресс-служба оркестра.



Идея создания группы – мини-оркестра Аuthentic Light Orchestra принадлежит Валерию Толстову – швейцарскому мультиинструменталисту, композитору, лауреату престижных международных конкурсов, выпускнику Высшей Школы Искусств в Цюрихе по классу органа и флейты.



Вместе с известным пианистом Тиграном Амасяном и ударником Стюартом Копелэндом, работавшим в команде Стинга, Валерий Толстов стал участником нового проекта вокалиста группы System of a Down.





Музыкантов Аuthentic Light Orchestra знают во всем мире. В последние годы группа выступала на крупных фестивалях в США, Чили, Аргентине, Венгрии, Швейцарии, Германии, Армении и других странах. В России группа дает концерты в филармониях и выступает на фестивалях, среди которых «Усадьба Джаз», «Дикая Мята», «Джаз в Усадьбе Сандецкого», «Голос Кочевников», GG Jazz, «Джазовая провинция».



Коллектив выходил на сцены от Москвы до Улан-Удэ, в 2014-м году выступил в Кремлевском Дворце, а в 2016-м получил номинацию как лучший этнический проект России и записал саундтрек к голливудскому фильму The Promise.



Начало в 18:30.

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