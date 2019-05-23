Лаишевский район принял этап Всероссийского фестиваля детского футбола

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). В молодежном центре «Волга» Лаишевского района РТ состоялся зональный этап Всероссийского фестиваля детского футбола, по итогам которого Казанская школа-интернат № 1 завоевала бронзу, сообщает Минобрнауки РТ.



В турнире, который проводится четвертый год подряд, принимают участие учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от десяти до 16 лет.



По итогам турнира команда PLATINA казанской школы-интерната № 1 также получила кубок за третье место. Казанский воспитанник получил приз в категории «Лучший защитник», а команда черлидеров PLATINA получила диплом «Лучшая группа поддержки» и кубок.



Казанская школа принимала участие в данном проекте в четвертый раз. Кроме активной спортивной части, дети принимали участие в развлекательной программе, которая включала в себя показательные выступления спортсменов, проведение различных мастер-классов и площадки по аквагриму.

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