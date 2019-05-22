На День подписчика в Верхнем Услоне выступил хор ветеранов «Волжанка»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). 22 мая в селе Верхний Услон состоялся День подписчика. Коллектив редакции районной газеты и работники почтовой связи Верхнего Услона вместе с хором ветеранов «Волжанка» и звукооператорами районного Дома культуры вышли на Центральную площадь райцентра и создали праздничную атмосферу для односельчан, пишет «Волжская новь».

На площади звучала музыка, выступали народные таланты и состоялся розыгрыш призов. Верхнеуслонцы были рады очередной встрече с газетчиками и с удовольствием выписывали районку на предстоящее полугодие. Учитывая, что в эти дни проходит декада подписчика, многие спешили в этот день оформить подписку по льготной цене.

Участники хора «Волжанка» являются постоянными подписчиками «районки». Они отметили, что всегда рады позитивным переменам, происходящим в районе и откладывают все дела ради прочтения свежего номера газеты.

В ходе праздника большинство сельчан выписали районную газету. Из них шесть человек – Вера Марахтанова, Фидания Нурисламова, Алла Валеева, Лилия Абдулхарова, Райля Таксарова и Данис Саттаров оформили полугодовые подписки малообеспеченным ветеранам и семьям района, воспитывающим детей-инвалидов.

Кульминацией праздника стал розыгрыш призов. Счастье улыбнулось четверым верхнеуслонцам. А вот житель Камского Устья Данис Саттаров, подаривший подписку семье Седовых из Макулова, где бабушка одна воспитывает внука с ограниченными возможностями, выиграл лейку, которая пригодится в его тепличном хозяйстве и будет ему напоминать о его добром поступке.

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