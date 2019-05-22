Татар-информ

23 мая 2019, 06:24

Здоровье и среда

Нижнекамск занял лидирующие позиции по информационному сопровождению системы здравоохранения

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Здоровье и среда

Нижнекамск занял лидирующие позиции по информационному сопровождению системы здравоохранения

Фото: e-nkama.ru

Нижнекамские врачи ведут сайт, где выкладывается вся подробная информация о работе поликлиник, также имеются страницы в Instagram`e и «ВКонтакте».

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Нижнекамская центральная больница заняла одно из лидирующих мест по результатам независимой оценки качества оказания услуг. Об этом стало известно из публичного отчета Президента РТ Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

По результатам проверок, которые продолжались на территории всей республики в течение прошлого года, нижнекамская больница набрала 96 баллов из возможных 100. Эксперты оценивали общедоступность информационных ресурсов и публикуемой там информации.

Нижнекамские врачи ведут свой сайт, где выкладывается вся подробная информация о работе поликлиник, также имеются официальные страницы в Instagram`e и «ВКонтакте».

Любой пациент может задать актуальные и проблемные вопросы главному врачу по телефону горячей линии: 8 (8555) 24-32-47. Свои отзывы о работе поликлиник можно также оставить в электронных планшетах, которые расположены в регистратурах поликлиник № 1 и № 2, консультационно-диагностической и стоматологической поликлиник.

 

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