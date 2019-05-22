Подростки из Нижнекамска сняли социальный ролик на тему экологии

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Нижнекамские подростки сняли социальный ролик на тему экологии. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Видео воспитанников местной школы журналистики «Underwood» получилось качественным, детям также удалось грамотно совместить собственные съемки и футажи из интернета.



Теперь они планируют отправить свой совместный труд на конкурс социальной рекламы. Кроме того, скоро ролик появится в эфире медиапиалонов на площади Лемаева в Нижнекамске.



В ролике говорится об экологической катастрофе Нижнекамска, а также о том, что необходимо беречь природу ради спасения будущих поколений на Земле. Создатели ролика предлагают представить себе недалекое будущее, когда жители планеты начнут ходить в противогазах, а также предлагают разные пути решения экологических проблем.

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