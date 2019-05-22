Почти 30 педагогов Пестречинского района подали заявки на грант и стали победителями

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). 29 преподавателей Пестречинского района в прошлом году подали заявку на участие в грантовой поддержке профессионального роста учителей школ республики, и все одержали победу. По причине абсолютного успеха в конкурсе зональные публичные слушания грантополучателей Татарстана состоялись в Пестречинском районе, пишет газета «Вперед».



На днях во второй школе райцентра собрались преподаватели из девяти районов республики. Каждый из них выступил с отчетом о своем проекте, рассказал, что из задуманного удалось осуществить и каков был результат.



Учительница русского языка и литературы второй пестречинской школы Лилия Муллахметова победила в номинации «Учитель-наставник». Она создала клуб с добрым названием «На крыльях мудрости» и рассчитывала, что педагогов, которые нуждаются в профессиональной помощи, будет меньше. Но так вышло, что к клубу присоединились даже опытные учителя.



Лилия Муллахметова рассказала, что на сегодняшний день в проекте задействовано более 20 человек, которые слаженно работают над различными педагогическими проблемами. Началось все с разработки дорожной карты мероприятий, теперь каждую неделю педагоги проводят семинары и круглые столы.



«Наша главная задача – поддержка новых сотрудников, также тех, кто долгое время находился на декретном отпуске или прошел переподготовку. Коллеги чувствуют, что такие встречи приносят им много полезных знаний и навыков, поэтому изъявили надежду, что клуб "На крыльях мудрости" будет функционировать и на следующий год», – рассказала Лилия Муллахметова.



Проектом учительницы биологии и химии Шалинской школы Наили Залялиевой также заинтересовались коллеги со всего района, идея которого заключается в применении современных технологий. На сегодняшний день в сетевом сообществе находятся 28 учителей. Все они активно применяют новые методики, что очень важно для современного учебного процесса.



«Однажды я поняла, что для того, чтобы вызвать у детей интерес к своему предмету, нужно предлагать то, что интересно им. Поэтому и решила освоить различные компьютерные программы, чтобы грамотно их использовать в работе с учащимися», – поделилась Наиля Залялиева.



По данным Министерства образования и науки РТ, в грантовой поддержке профессионального роста учителей в республике в 2018 году заявку на участие подали 1649 человек, из них отобрали 708 грантополучателей. В этом году предоставят всего 640 грантов. По правилам грантовой поддержки текущего года, учителя могут принять участие в конкурсе один раз в два года, то есть победители прошлого года в этом году к конкурсу не допускаются.

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