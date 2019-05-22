Более 200 борцов съедутся в Пестрецы на чемпионат республики по борьбе на поясах

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). С 23 по 26 мая в Пестрецах состоится чемпионат Татарстана по борьбе на поясах, в котором примут участие более 25 команд – около 200 человек, пишет газета «Вперед».



Команды начнут прибывать в Пестречинский район уже завтра. В течение дня пройдут заседание мандантной комиссии, взвешивание и жеребьевка участников. Соревнования состоятся либо на стадионе в Сосновом бору, либо в спортзале КДЮСШ – это будет зависеть от погодных условий.



«Для гостей и участников соревнований предусмотрены все условия для комфортного проживания», – отметил директор КДЮСШ Ильшат Шафигуллин.



24 мая в 13:00 состоится официальное открытие чемпионата, предварительные поединки начнутся уже утром – в 9.00 и завершатся в 19.00. Соревнования продолжатся на следующий день, 25 мая, в субботу, и будут идти с 9 утра до 17 вечера. По итогам состязаний, 26 мая, определятся 84 призера.



«Пестречинцы в этих соревнованиях уже участвуют несколько лет подряд, входят в десятку сильнейших. В этом году наша цель – войти в пятерку лидеров», – поделился Ильшат Шафигуллин.



Среди заявленных борцов предстоящего чемпионата немало и чемпионов мира, среди которых мастер спорта международного класса, победитель многих поединков, чемпион и обладатель Кубков мира, Европы по борьбе на поясах пестречинец Фархат Файзуллин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.