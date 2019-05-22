Итоги и закрытие: чего ждать от 4-го и 5-го дня участникам и гостям чемпионата WorldSkills Russia

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). В четвертый день чемпионата планируется подписание соглашения о поддержке компетенций владения иностранным языком, на мероприятии будут присутствовать генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, замдиректора направления «Молодые профессионалы» АСИ Андрей Силинг, руководитель Инфраструктурного центра Кружкового движения НТИ Алексей Федосеев и Директор по бизнес-развитию Skyeng Александр Ларьяновский.

В 17:30 в зале № 7 выставочного центра «Казань Экспо» пройдет награждение Топ-100 лучших образовательных организаций Движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» за 2018 год.

Кроме этих мероприятий в «Казань Экспо» и на 5 дополнительных площадках пройдет последний день основных соревнований по компетенциям.

В завершающий день — 24 мая с 15:00 до 17:00 в большом конференц-зале выставочного центра «Казань Экспо» пройдет церемония закрытия чемпионата «Навыки мудрых». В ней примут участие гендиректор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова и другие.

А вечером — с 19:00 до 21:30 в КСК «Татнефть-арена» состоится церемония закрытия и награждение победителей и призеров национального финала WorldSkills Russia. Здесь будут присутствовать Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко, исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи и другие.

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