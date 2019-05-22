Главный тренер УНИКСа о победе над «Химками: «Мы оставались спокойными, гнули свою линию»

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу над «Химками» (96:91) в первом полуфинальном матче Единой лиги ВТБ. Наставник казанцев отметил хладнокровие своих подопечных.

«Была очень тяжелая игра для обеих команд. Поздравляю команду за то, как она выкладывалась всю игру и за веру в победу в концовке. „Химки“ контролировали ход игры большую ее часть, но мы оставались спокойными, гнули свою линию и продолжали играть», — резюмировал Прифтис.

Он также не стал отрицать проблему трехочковых, 3 попадания у хозяев, 17 у гостей: «Через защиту мы постарались вернуться к игре. Проблема была в том, что мы позволили им выбросить много трехочковых. Они бросали очень много трехочковых. Даже больше, чем двухочковых почти в два раза. Нам нужно контролировать эти трехочковые и особенно броски Яниса Тиммы (7 попаданий из 10). Иногда нам нужно играть умнее в нападении. Вторая игра будет еще сложнее».

Прифтис не стал делать акцент на 36 очках лидера гостей Алексея Шведа: «Проблема была не в Шведе. Швед всегда набирает много. Проблема в том, что мы дали много свободных бросков Тимме (набрал 23 очка). Наибольшая проблема. Мы защищались против команды „Химок“, а не конкретно от Шведа».

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