В Казани готовится к вводу в эксплуатацию проблемный дом «Маг-Строя» на Чистопольской

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). В Казани проблемный дом «Маг-Строя» в 68-м квартале по ул. Чистопольская находится в высокой степени готовности: в первом блоке строительно-отделочные работы выполнены на 90%, во втором — на 60%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Все работы идут по графику, а по некоторым направлениям — даже с опережением», — говорится в сообщении.

О ходе строительства стало известно на очередном выездном совещании по вопросам обманутых дольщиков, которое провел первый заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов.

Строительство дома началось в 2007 году, его планировали сдать в эксплуатацию в 2012 году, но строительные работы были остановлены из-за банкротства застройщика, ООО «Маг-Строй». С осени прошлого года к достройке проблемного объекта присоединилась компания «Бриз».

По словам директора компании Андрея Белякова, на сегодня в доме смонтированы все лифты и выполнены почти все работы по сетям. Так, завершаются работы по сетям водопровода, сделана врезка и отливается монолитная камера. Также идут последние согласования проекта ливневки. «К 1 июня выйдем на работу, получим ордер и дней за 10 проложим ливневку», — сказал Беляков.

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