Табрис Яруллин: Есть направление в музыке панк-рок, а сегодня был панк-театр для зрителя

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Театре им. Г. Кариева 18 актеров лаборатории «Импровизация в театре» показали заключительную работу проекта, с отжиманиями, съемкой на телефон и гимном России.

«Есть направление в музыке панк-рок, а сегодня был панк-театр для зрителя. А сама импровизация хороша тем, что образы рождаются моментально и важно, чтобы актеры и зрители синхронизировались», — рассказал председатель всемирного фонда татарской молодежи Табрис Яруллин.

На сцене малого зала театра 18 человек, которые прошли отбор, вышли на сцену все вместе, порой они выкрикивали текст, говорили его в микрофон.

«Занимаясь театром, я наблюдал, что со временем актер умирает. Он начинает жить в театре и как будто готовит детали. За несколько занятий проекта мы попытались достать из ребят все живое, что в них есть. Это живое разное, и, может быть, вы будете даже шокированы», — рассказал режиссер-постановщик Андрей Феськов.

Актеры свободно передвигались по залу, приседали, боролись, а артист, обладатель «Золотой маски» Нурбек Батулла взял камеру и начал снимать себя и все, что происходит вокруг. Затем камеру перехватил режиссер и начал снимать актеров, которые вышли за пределы зала. Все это транслировалось с помощью проектора в зрительный зал. Далее два актера начали петь в микрофон гимн России, причем остальные ребята на сцене продолжали импровизировать, кто-то сидел на стуле, кто-то приседал, кто-то отжимался.

Лаборатория «Импровизация в театре» проходила с 24 февраля по 22 мая. За это время с молодыми актерами работали артист Нурбек Батулла, хореограф Марсель Нуриев и режиссер Туфан Иммамутдинов.

Творческая лаборатория проходила при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.

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