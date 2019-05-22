Высшую награду в области боевых искусств «Алтын Билбау — Золотой Пояс» вручат в казанском «УНИКСе»

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). 26 мая в 13.00 в казанском «Униксе» состоится IV Торжественная церемония вручения Национальной премии Республики Татарстан в области боевых искусств «Алтын Билбау — Золотой Пояс». Об этом сообщает Филиал Российского Союза Боевых Искусств по РТ.

«Награда является высшей в области боевых искусств, поскольку учреждена и объявлена таковой профессиональным сообществом единоборцев — филиалом Российского Союза Боевых Искусств по Республике Татарстан, государственным органом — Министерством спорта Республики Татарстан и представителями широкой общественности — Союзом общественных деятелей Республики Татарстан», — отметил вице-президент филиала Российского Союза Боевых Искусств по РТ Эдуард Шарафиев.

Он добавил, что каждая официальная спортивная федерация, а их более 30, выдвинула своих кандидатов, и на сцене появятся лучшие из лучших.

Премию вручат в номинациях: «лучший спортсмен года», «лучшая спортсменка года», «лучший тренер года», «лучший руководитель года», «лучший промоутер года» и «Верность традиции».

«Конкуренция очень большая. К примеру, в номинацию „лучший спортсмен года“ заявлен чемпион мира по ушу, титулованный казанский спортсмен Игорь Мороз; член Национальной сборной России по кендо, победитель чемпионата Азии по кендо Ислам Бурнашев и чемпион Европы по ММА, действующий чемпион мира по ММА, мастер спорта Международного класса Шарапудин Магомедов, а также другие достойные высококлассные спортсмены», — сказал председатель президиума Союза общественных деятелей РТ (член Общественного совета Министерства спорта РТ) Александр Даренков.

Все номинанты премии получат специальные дипломы Министерства спорта РТ и Российского Союза Боевых искусств. Лауреатам-победителям вручат статуэтки «Алтын Билбау» с содержанием драгоценных металлов, денежную премию, почетный нагрудный знак и удостоверение к нему.

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