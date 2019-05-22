В Татарстане планируют запустить пилотный проект по внесению диагнозов в электронные больничные

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Фонд социального страхования России (ФСС) совместно Минздравом РФ прорабатывает возможность внесения диагнозов в электронные листки нетрудоспособности, чтобы анализировать эти данные и с предприятиями корректировать меры по сохранению здоровья сотрудников. Пилотный проект планируют запустить в Татарстане, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС Татьяну Лотоцкую.

«Мы сейчас с Минздравом на эту тему работаем. Мы же пока не имеем никакой медицинской информации, более того, у нас в больничном нет даже диагноза, и мы работаем над тем, чтобы в электронном больничном нам, фонду, как страховщику он был виден, а работодателю нет», — сказала Лотоцкая в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе.

По ее словам, это позволило бы фонду отслеживать заболевания по половозрастному составу. «И сами предприятия, они не хотят знать, чем именно их сотрудник болел, но хотят понимать проблему, ведь они тратят деньги на корпоративные программы», — добавила собеседник агентства.

«Мы бы могли перейти потом к дифференцированному тарифу. Работодатели есть ответственные, которые создают все условия, чтобы сохранить здоровье сотрудника, вакцинацию проводят и правильное питание им обеспечивают в столовых, это снижает общую заболеваемость. И нужно это учитывать и стимулировать, в том числе другим тарифом», — пояснила представитель ФСС.

Она пояснила, что, возможно, это будет называться «социально-медицинским профилем работающего» или «единой медицинской картой работающего».

«Есть планы такой пилот в Татарстане запустить в этом году», — уточнила Лотоцкая.

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