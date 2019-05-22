FunPark снова закрыт из-за нарушений пожарной безопасности: арендатор прокомментировал ситуацию

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня судебные приставы-исполнители нагрянули в развлекательный комплекс FunPark, в котором располагаются аквапарк «Барионикс», парк аттракционов Fun24 и океанариум, чтобы опечатать его.

Основанием стало решение Вахитовского районного суда, который признал, что в здании имеются нарушения пожарной безопасности и градостроительного законодательства.

«Судебные приставы приступили к исполнению решения Вахитовского районного суда о приостановлении эксплуатации здания развлекательного центра FunPark, который расположен в доме № 46 по улице Мазита Гафури. Комплекс будет закрыт до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и градостроительного законодательства», – сообщил ведущий специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по Республике Татарстан Антон Курчаков.

Как стало известно корреспонденту агентства, о закрытии здания руководству комплекса сообщили за пару часов до визита приставов. В тот момент, когда приставы зашли в здание, в аквапарке еще отдыхали посетители.

Когда корреспондент агентства прибыл к комплексу, двери уже были закрыты. Мужчина встречал посетителей и сообщал им последние новости.

«Сегодня здание закрыто: и Fun24, и аквапарк не работают. Пока без объяснения причин. На сайте позже все выложат», – объяснял он.

Здание покидали последние посетили и сотрудники развлекательных заведений. Некоторые вздыхали: «Ну сколько можно! То закрывают, то снова зовут. Невозможно!»

Между тем, к FunPark продолжали подходить новые посетители с детьми. Все удивлялись такой неприятной новости. Родителям приходилось успокаивать детей, которые услышав новость о закрытии, заливались слезами.

Внутрь не пустили

даже сотрудника квест-комнаты, которая тоже находится в этом помещении.

«Только сегодня утром мы проводили игру, я пришел забрать свои вещи, а меня не пускают», – посетовал молодой человек.

Судебные приставы опечатали вход в здание – вся процедура заняла около 20 минут.

На место также прибыл учредитель ООО «ТФК» – основного арендатора здания – Евгений Родионов.

«30 апреля мы получили заключение независимой экспертизы, в котором указано, что никаких нарушений в здании нет. Мы приняли решение открыть помещения, арендуемые “ТФК”, и проработали с первого мая по сегодняшний день», – рассказал арендатор.

Учитывая, что в этот период комплекс закрывался на четыре санитарных дня, то FunPark проработал всего 18 дней.

«В постановлении суда указано, что владелец допустил изменения функционального назначения здания, но дело в том, что это не запрещено, если при этом все пожарные нормы будут соблюдены, что и подтверждено экспертизой. Ни прокуратура, ни пожарный надзор не могут нам объяснить, как устранить нарушения, которые они выявили», – рассказал Евгений Родионов.

Вся проблема, по словам учредителя компании, в пристрое, который суд признал незаконным. Как рассказал Родионов, лет десять назад там планировалось разместить офис банка, однако помещение так и осталось пустовать.

«Земля на которой находится здание принадлежит "Камелии", а сама постройка принадлежит "Интехбанку". При этом и та, и другая организации – банкроты. То есть снести пристрой они не могут. К тому же, арбитражным судом обязанность по сносу была возложена на "Камелию", получается, что их обязывают снести

чужое имущество. Еще раз отмечу, что пристрой никогда не эксплуатировался и, конечно, не эксплуатируется сейчас», – объяснил Евгений Родионов.

Руководитель «ТФК» намерен обращаться в суд, чтобы отстоять право на работу всего комплекса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Верховный суд РТ принял решение о закрытии развлекательного комплекса FunPark. Не дожидаясь судебных приставов, руководство комплекса закрыло здание. Тогда под угрозой оказались более 3000 редких животных, содержащихся в океанариуме.

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