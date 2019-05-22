(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который в эти дни проходит в Казани, собрал рекордное количество участников и экспертов, рассказал руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.

По его словам, соревнования, которые проходят в выставочном центре «Казань Экспо» с учетом участия более 1,5 тыс. конкурсантов, соревнований по 91 компетенции и гостей из 26 стран, можно считать «мини-чемпионатом мира».

Чемпионат стал главным тестовым мероприятием в преддверии WorldSkills, который также пройдет в столице Татарстана в августе этого года.

«Мы стараемся проверить организацию всех сервисов: работы со зрителями, доставки клиентских групп, питания, транспорта, соревновательных площадок», — подчеркнул руководитель проекта.

По его словам, важно получить от гостей и участников чемпионата «обратную связь», это позволит учесть все рекомендации уже в рамках организации мировых соревнований.

«Это первое мероприятие, когда задействован весь объем „Казань Экспо“ — сейчас действуют все павильоны, где установлено большое количество промышленного оборудования, шатры Future Skills. Мы запустили наш ресторан с более чем 2000 посадочных мест, центр волонтеров. Объект полностью находится под охраной», — сказал Губайдуллин.

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