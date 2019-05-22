Камалтынов заявил о важности совершенствования способов реализации закона о профилактике нарушений

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов призвал муниципальную власть представить предложения по совершенствованию механизмов реализации законодательства о профилактике правонарушений. Об этом он заявил сегодня на заседании парламентской Комиссии по мониторингу законодательства и правоприменительной практики, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Юрий Камалтынов призвал членов комиссии и представителей министерств и ведомств, муниципалитетов представить в комиссию предложения по совершенствованию путей и механизмов реализации законодательства о профилактике правонарушений», – говорится в сообщении пресс-службы.

По словам зампредседателя Госсовета РТ, парламентской комиссии важно знать недостатки в правоприменительной практике и учитывать их в дальнейшей работе. «Нам не нужны ваши отчеты о проделанной работе. Известно, что в республике и в муниципальных районах, городах проводится большая работа в этом направлении. Вы, представители муниципальной власти, находитесь в непосредственной близости к народу, хорошо знаете проблемы. Поэтому мы ждем от вас конкретных предложений», – подчеркнул он.

О ходе реализации республиканского закона «О профилактике правонарушений в РТ» рассказали заместитель начальника полиции МВД по РТ Марат Айдаров и заместитель прокурора РТ Марат Долгов. В частности, Айдаров напомнил, что закон был принят в 2017 году. На мероприятия по реализации госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в РТ на 2014 – 2021 годы» предусмотрено более 16 млрд рублей из бюджета РТ.

В прошлом году количество преступлений по сравнению с 2017 годом снизилось на 5,4%, в том числе в общественных местах – на 9,1%, на улицах – на 8,7%, совершенных на бытовой почве – на 12,9%, в состоянии алкогольного опьянения – на 7,4%, совершенных несовершеннолетними – на 8,4%.

Долгов отметил, что в течение десяти лет в Татарстане наблюдалось снижение преступности, но в последнее время эта динамика ухудшается.

В Госсовете РТ состоялось заседание парламентской Комиссии по мониторингу законодательства и правоприменительной практики, на котором рассмотрены результаты мониторинга Закона РТ «О профилактике правонарушений в РТ».

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