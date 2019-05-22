Спецпредставитель Президента РФ в Иннополисе: Искусственный интеллект станет обычным делом

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Спецпредставитель Президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков на VI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе заявил, что в следующем десятилетии искусственный интеллект станет привычным для людей явлением в повседневной жизни.

«Действительно мы перестанем говорить и о данных, и об искусственном интеллекте <...> это станет обычным делом», — поделился с публикой спикер.

Также он высказал мнение о переименовании конференции ЦИПР в ФЭД.

«Если помните, был прекрасный завод в советском союзе, ФЭД — фотоаппараты производил. „Форум экономики данных“, мне кажется, было бы более правильным наименованием для того, что мы делаем», — отметил Дмитрий Песков.

Кроме него на пленарной сессии выступили президент группы компаний InfoWatch и соучредитель «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, вице-президент ПАО «Ростелеком» Борис Глазков, замминистра здравоохранения РФ Елена Бойко.

«Вы можете управлять своим домом, вы можете управлять своим автомобилем, и цифровые инструменты должны стать той же технологией, давать те же возможности, чтобы управлять своим здоровьем», — рассказала Елена Бойко.

Как сообщалось ранее, сегодня в Иннополисе стартовала конференция ЦИПР, которая продлится до 24 мая. Ее уже посетил Рустам Минниханов. Президент РТ принял участие в церемонии начала строительства сборочного производства сельскохозяйственных самолетов Т-500 и аэродрома экспериментальной авиации в Республике.

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