Абитуриенты КФУ впервые смогут сдать вступительные экзамены в онлайн-режиме

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). В этом году впервые абитуриенты Казанского федерального университета смогут сдать вступительные экзамены дистанционно. Онлайн-экзамен в первую очередь проводится для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказал ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров, сообщает Минобрнауки РТ.

«Находясь дома, при соблюдении ряда технических требований абитуриент сможет сдать вступительные экзамены в КФУ в сроки, установленные расписанием вступительных испытаний. Опция, прежде всего, предназначена для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья. Для них вне зависимости от того, поступают они на бюджет или контракт, мы можем предоставить такую возможность», – отметил Бодров.

Он также добавил, что для всех остальных онлайн-экзамен с использованием дистанционных технологий предусмотрен только для поступления на контрактной основе.

При подаче заявления из личного кабинета в социально-образовательной сети «Буду студентом» необходимо указать о желании проходить вступительные экзамены дистанционно. В личный кабинет абитуриента поступит сообщение с логином и паролем для доступа в систему прокторинга, пояснил ответственный секретарь приемной комиссии вуза.

«Абитуриент, получив право доступа, попадает в систему идентификации личности, далее ведется тотальное наблюдение с использованием веб-камеры. Система позволяет не только наблюдать за процедурой онлайн-тестирования, но и отслеживать, что происходит на экране компьютера абитуриента. Также она исключает использование поисковых систем, улавливает посторонние шумы, голос, направление взгляда абитуриента», – подчеркнул он.

Онлайн-экзамены пройдут с 12 по 26 июля. Поступить можно будет в любой институт, входящий в структуру КФУ, включая филиалы университета.

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