Наццентр общественного контроля ЖКХ: В ближайшее время передача УК поверки счетчиков не планируется

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Артур Казанцев). В ближайшее время не планируется снятие обязанности поверки счётчиков с собственников жилья на управляющие компании, главной преградой является то, что у представителей УК нет доступа в квартиры. Об этом рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ» Светлана Разворотнева.

«Пока передача поверки счетчиков в руки управляющих компаний не планируется. Даже если передать функцию снятия показания управляющим компаниям, то как сотрудники попадут в помещение? Доступ в помещение — наша главная проблема и это огромные трудозатраты», — сообщила спикер.

По ее словам, решением проблемы может стать установка интеллектуальных систем, например, как системы автоматического учета электроэнергии АСКУЭ.

«Установка интеллектуальных систем позволит решить проблему, единственное – пока никто не знает, за чей счет будет установка. Были предложения в Госдуме, одно – в рамках капремонта, а второе – за счет приоритетного проекта „Умный город“, но пока кроме электроэнергетиков, никто не нашел ответа, пригодного для всех», — отметила Разворотнева.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.