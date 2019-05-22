Центр общественного контроля ЖКХ предлагает ввести в школах уроки по коммунальному обучению

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Артур Казанцев). Центр общественного контроля жилищно-коммунального хозяйства Татарстана предлагает ввести в школах уроки по обучению коммунальным вопросам. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал исполнительный директор НП «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов.

«Ведется подготовка к тому, чтобы в школах начать проводить обучение вопросам ЖКХ и газовой безопасности в формате классного часа. Грамотных собственников мы можем воспитать только с детства», — отметил Дмитрий Романов.

Кроме того он добавил, что центр планирует создать ассоциацию ТСЖ и ЖСК.

«У нас в проекте есть создание ассоциации товарищества собственников жилья и жилищно-строительного кооператива. Все управляющие компании имеют лицензии на управление многоквартирными домами, но с ТСЖ такой определенной работы не ведется, поэтому мы хотим пойти в этом направлении и понять, какие проблемы у них есть», — отметил спикер.

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