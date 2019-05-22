Три года условно получила жительница Буинска, которая избивала и остригла двух своих падчериц

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Три года условно получила 44-летняя жительница Буинска, которая избивала и остригла двух своих падчериц, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что в период с мая по сентябрь 2018 года 44-летняя жительница Буинска систематически оскорбляла и наносила побои двум несовершеннолетним дочерям супруга от предыдущего брака», – рассказал Галиев.

Также установлено, что якобы в целях лечения педикулеза женщина остригла девочкам волосы. Из-за этого им пришлось ходить в школу в платках.

Суд признал мачеху виновной по статье «Истязание» и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в год. Свою вину женщина так и не признала.



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