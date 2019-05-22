Экзокисть, 5D-принтер и «умный» домофон: что представили на ЦИПР в Иннополисе

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Сегодня в Иннополисе стартовала VI конференция «Цифровая индустрия промышленной России». На выставочной экспозиции в рамках мероприятия, которое продлится до 24 мая, представили около 35 экспонатов.

Сотрудники Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова на своём стенде продемонстрировали экзокисть — кресло напротив экрана, на котором руки фиксируются в специальные перчатки.

«Пациенту предлагается вообразить движение правой или левой кисти, именно вообразить, не стараться осуществить движение», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» врач-невролог Наталья Ларина.

При успешном выполнении задания на экране в центре зажигается круг. Изобретение помогает пациентам с ДЦП и поражением мозга снизить тонус мышц кисти и вернуть утраченную силу.

Заведующий кафедрой «ЭВМ и системы» Волгоградского государственного технического университета Андрей Андреев представил некоторые работы своего учебного заведения, среди которых – «суперкомпьютер».

«Он является крупнейшим компьютером в регионе, одним из самых мощных в Южном федеральном округе. На нем проводятся исследования как нашим университетом, так и другими партнерами, которые его используют», — поделился Андрей Андреев, отметив, что компьютер используют при анализе больших данных и моделировании нужд промышленности.

Рядом располагается стенд с 5D-принтером. Директор компании Stereotech Артем Авдеев объяснил отличие прибора от обычного 3D-принтера.

«Здесь мы применили другой подход. Мы печатаем сердечник и на него начинаем навивать пространственные объемные слои, которые дают прочную структуру», — отметил Артем Авдеев.

В феврале этого года Stereotech выиграла конкурс одной крупной авиакомпании, которая оценила технологию и заинтересовалась ее применением для самолетов.

Выставку сегодня посетили Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.