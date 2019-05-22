Прокуратура РТ добилась выплаты работникам сельхозпредприятия свыше 1 млн рублей долга по зарплате

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Прокуратура РТ добилась, чтобы работникам крупного сельхозпредприятия выплатили свыше 1 млн рублей долга по зарплате. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Было установлено, что 94 работникам ООО "Рыбно-Слободская продовольственная корпорация" не выплачена заработная плата за март и апрель 2019 года. Долг по оплате труда превысил 1 млн рублей», – рассказал Руслан Галиев.

По итогам прокурорской проверки в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, надзорное ведомство внесло в адрес руководства компании представление с требованием привлечь должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры долг по оплате труда перед работниками сельхозпредприятия был полностью погашен.



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