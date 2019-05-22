В Казани запатентовали свой собственный халяльный торт

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). У Казани появился свой собственный халяльный торт, запуск продаж планируется к мировому чемпионату WorldSkills Kazan 2019. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Такой торт пытались создать еще 50 лет назад, тогда он состоял из песочного коржа с легким творожным кремом и сухофруктами. Мы песочное печенье заменили миндальным бисквитом и добавили национальные сладости: слой из чак-чака, кырт, который используется в губадие, сухофрукты, без которых не обходится ни одно татарское чаепитие — курагу, чернослив, и объединили все это в один торт», — рассказал соучредитель гильдии шеф поваров Татарстана Николай Велесов.

По его словам, теперь у столицы РТ появится свой собственный именной торт наряду с другими мировыми столицами. Всем знакомы такие десерты, как торт «Прага», Тульский пряник, Киевский торт и др.

Сейчас торт «Казань» проходит обязательную сертификацию в Комитете по стандарту «Халяль» и Управлении Роспотребнадзора по РТ. Велесов разъяснил, что для получения знака соответствия «Халяль» при приготовлении нужно избегать применения искусственных компонентов, красителей и добавок.

Торт получился достаточно калорийным, так как в 100 г продукта содержится 500 ккал. Из-за применения натуральных продуктов срок годности изделия составляет всего 72 часа.

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