Челнинец выступил с инициативой установить памятник репрессированнным землякам

(Набережные Челны, 22 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинец Дмитрий Русинов выступил с инициативой установить памятник репрессированнным землякам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сам автор идеи.

Сотрудник благочиния Закамья Дмитрий Русинов сейчас заканчивает духовную семинарию. Часть своей дипломной работы, посвященной истории Свято-Вознесенской церкви, он посвятил жителям Боровецкого села, где располагается храм.

«Работая с архивными материалами и другими источниками, я наткнулся на фамилии людей, которые были репрессированы в 30-е годы прошлого года. Мне удалось ознакомиться с делами 48 жителей Боровецкого села, которые стали жертвами сталинских репрессий. Если же составить полный список по городу, то таких наберется несколько сотен человек. Многие из них были реабилитированны, часть — посмертно. Я считаю, что память об этих людях необходимо увековечить. Поскольку это часть истории нашего края, и от нее не стоит отворачиваться», — сообщил Русин.

По его словам, своей основной задачей он считает составление полноценного списка, в который войдут все оказавшиеся за колючей проволокой по политическим мотивам.

Надо отметить, что представитель Закамского благочиния — не единственный челнинец, который предлагает увековечить память о репрессированных челнинцах. В 2017 году в Автограде этот вопрос уже обсуждался. Тогда же активисты, продвигающие идею создания монумента, выложили статистику: в Набережных Челнах и Тукаевском районе по 58-й статье УК РСФСР были репрессированы 705 человек, из них 556 реабилитированы.

Исполком даже провел конкурс проектов, наметил место установки памятника. Однако до сих пор задуманное не реализовано. Задержку с осуществлением проекта власти объясняют «общественными разногласиями». Однако Дмитрий Русин убежден, что этот пласт истории не должен быть предан забвению. «Надо воздать дань уважения и памяти людям, которые пострадали порой только за то, что решили креститься или венчаться в период тотального режима», — считает будущий священник.

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