Ирада Аюпова: Необходимо адаптировать систему музыкального образования к национальной культуре

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Необходимо адаптировать систему музыкального образования к национальной музыкальной культуре. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Госсовете РТ министр культуры РТ Ирада Аюпова, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Одним из ключевых направлений национального проекта “Культура России” является обеспечение музыкальных школ инструментами, по сути, это возрождение на территории страны производства музыкальных инструментов», – отметила Аюпова.

Председатель Союза композиторов Татарстана Рашид Калимуллин заявил о готовности композиторов из тюркских стран оказать методическую поддержку по написанию музыки для национальных инструментов.

Говоря о подготовке национальных композиторов, министр культуры выразила надежду на то, что в скором времени вопрос создания музыкального театра в Татарстане будет решен. «В республике много молодых ребят, которые пробуют себя в этом направлении. Мы должны двигаться с точки зрения создания национальных музыкальных произведений академического уровня, в том числе создавая условия для реализации творческого потенциала», – заметила она.

Председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев обратил внимание на то, что утвержденная в Татарстане концепция направлена на развитие музыкального искусства разных народов, проживающих в республике. Инициатором создания концепции выступил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, при парламенте была образована рабочая группа, куда вошли депутаты, члены Правительства РТ и различные специалисты.

Аюпова уточнила, что в основу концепции заложено три основных направления: система музыкального образования, научное исследование музыкальной культуры и система подготовки национальных кадров.

Ожидается, что в будущем принятая концепция станет государственной программой республики по развитию музыкального искусства.

В Госсовете Татарстана состоялась пресс-конференция на тему «О концепции развития музыкального искусства в РТ».

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