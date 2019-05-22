Упрощенный порядок работы для иностранных специалистов был принят парламентом в первом чтении

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Упрощенный порядок работы в России для иностранных специалистов высокого класса WorldSkills International был принят парламентом в первом чтении, сообщает пресс-служба депутата госдумы РФ Ольги Павловой.

Законопроект устанавливает особенности осуществления трудовой деятельности иностранными специалистами высокого класса из международных организаций WorldSkills International на период проведения и подготовки чемпионата на территории Российской Федерации. Это означает, что организации не потребуется получение разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранному гражданину нет необходимости получать разрешение на работу или патент. Такие же условия распространяются и на прибывших в Российскую Федерацию не более чем на тридцать дней тренеров национальной сборной и преподавателей.

«Актуальность рассматриваемого законопроекта очень высока, так как в августе 2019 года в Казани запланировано проведение мирового чемпионата, а также тренировок национальной сборной Российской Федерации по профессиональному мастерству», - отметила депутат.

Международное движение Ворлдскиллс направлено на повышение престижа рабочих профессий, раннюю профориентацию и развитие профессионального образования в условиях глобальных изменений рынка труда.

Иностранных специалистов планируется привлекать по следующим категориям: эксперты, тренеры, специалисты, международные эксперты, технические эксперты, менеджеры компетенций, консультанты по системе оценки WorldSkills, разработчики заданий WorldSkills, члены команды организаторов международных чемпионатов, коучи и тим-лидеры, аналитики и психологи, представители WorldSkills, главные эксперты WorldSkills, заместители главных экспертов WorldSkills, технические администраторы площадок, помощники технических администраторов, специалисты и инженеры для пусконаладочных работ и др.

«Возможность создавать, привлекать и удерживать носителей ключевых компетенций определит новую конкурентоспособность России», – резюмировала Ольга Павлова.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет в городе Казани с 22 по 27 августа.



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