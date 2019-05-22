В ходе «молочного рейда» Роскачество рассказало, как правильно выбрать молочные продукты

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Эксперты выяснили, как правильно выбрать молочные продукты. Об этом сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда магазинов.

«Чтобы узнать, какие в действительности произошли изменения, и придерживаются ли участники рынка новых правил, эксперты Роскачества изучили содержимое „молочных“ полок в магазинах 16 торговых сетей, исследовав упаковки 535 товаров (сметаны, йогуртов, масла, молока, кефира, творога, сыра и сырков)», — сообщает источник.

11 января 2019 года истек срок для производителей «молочки» с растительными жирами на подготовку продукции с ранее принятыми изменениями.

Из названий молочных продуктов должно быть понятно, что в них входит заменитель молочного жира. Согласно нововведениям, в название продукта должны быть включены слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», также должна быть представлена информация о технологии производства товара. Указывать в названиях таких продуктов термины «молочные» и их сочетания запрещено.

В ходе проверки количество несоответствий составило лишь около 1%, но некоторые производители решили уйти от появившихся сложностей с молочной продукцией и начали выпуск десертов и суфле, требования к которым менее строги: доля растительных жиров в ней может составлять до 100%, тогда как в молокосодержащей — не более 50%.

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