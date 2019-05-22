На трассе М7 в Татарстане дальнобойщик насмерть сбил перебегающего дорогу мужчину

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). На трассе М7 в Татарстане дальнобойщик насмерть сбил перебегающего дорогу 40-летнего мужчину. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне в 21.45 на 1133-м км автодороги Москва – Уфа в Актанышском районе республики водитель автомобиля "ДАФ", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте», – уточнили в ГИБДД.

От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте происшествия.



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