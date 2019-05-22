Татар-информ

22 мая 2019, 17:16

Общество

Участники WorldSkills Russia из Татарстана: Мы настроены только на победу

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Общество

Участники WorldSkills Russia из Татарстана: Мы настроены только на победу

Фото: Михаил Захаров

Участники WorldSkills Russia в компетенции «Интернет вещей» проводят на площадке по восемь часов в день.

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Участники финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в компетенции «Интернет вещей» из Татарстана во второй день соревнований поделились своими впечатлениями с корреспондентом ИА «Татар-информ», а также отметили, что настроены только на победу.

«Впечатления отличные! От участия в состязаниях ждем только победу. В каждой команде по два человека, каждая команда представляет свой регион. Мы стараемся всеми силами занять призовое место», – сообщил участник татарстанской команды Эмиль Сергеев.

Молодой человек выступает в компетенции «Интернет вещей». Он учится на втором курсе заочного отделения КФУ на инженера-программиста. В движении молодых профессионалов участвует около года. Попробовать свои силы в данном направлении студенту предложили преподаватели. Парень успешно прошел отборочные этапы и вышел в финал. Сегодня на площадке национального чемпионата он вместе с напарником проведет восемь часов.

«Вчера мы разработали документацию проекта, собрали и проанализировали данные. Это стало основательной подготовкой к сегодняшнему и завтрашнему дням. Сегодня в программе соревнований создание интерфейса управления оператора, а также создание автоматического управления нашей производственной ячейкой», – рассказал Эмиль Сергеев.

Молодой человек пояснил, что Интернет вещей представляет способ автоматизации различных устройств в мире. К числу самых первых примеров на практике, по его словам, можно отнести банкоматы, которые появились еще в прошлом столетии. Сейчас это система «умный дом» или «умные фонари». Интернет вещей активно используется на производствах. Это различные датчики на складах, с помощью которых собирается и анализируется информация, выполняются определенные действия.

«Производственная линия на нашей площадке состоит из шести роботов. Здесь представлено шесть команд из разных регионов. Перед ними стоит задача по оптимизации сборки различных изделий. Интернет вещей применяется вообще везде, без него никто не может обойтись. Каждый человек использует такие сервисы, как „Яндекс. Пробки“, „Умный транспорт“», — добавила заместитель главного эксперта WorldSkills Russia в компетенции «Интернет вещей» Розалия Байшугурова.

Собеседница отметила, что «умное производство» позволит свести к минимуму на предприятиях физический труд сотрудников, уменьшит стоимость выпускаемой продукции за счет оптимизации работы. До закрытия соревнований эксперт отказалась давать какую-либо оценку уровню подготовки участников.

«Все ребята – большие молодцы. Есть регионы, которые впервые участвуют на соревнованиях такого уровня, но у них все получается», — сказала Байшугурова.

Участниками финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Казани стали более 1500 конкурсантов, 152 из них – представители других стран, а также 363 конкурсанта-юниора. Экспертное сообщество представлено 1274 компатриотами. Финал чемпионата проходит с 21 по 23 мая в Казани, на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо». Церемония закрытия состоится 24 мая в «Татнефть Арене».

 

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