Рустам Минниханов: Рост нефтяной промышленности за первый квартал 2019 года составил 102,8%

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов провел совещание с участием руководителей малых нефтяных компаний, на котором были подведены итоги за первый квартал этого года, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В совещании также приняли участие гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, помощник Президента РТ по вопросам нефтяной промышленности, член Совета директоров ПАО «Татнефть» Шафагат Тахаутдинов и др.

По данным Минэнерго России, за отчетный период было добыто 139 млн тонн нефти, что на 3,4% больше прошлогодних результатов. При этом нефтяники республики, сообщил Рустам Минниханов, обеспечили темпы роста в 102,8% к прошлому году, а объемы добычи нефти по республике составили 9 млн 18 тыс. тонн.

«Рост в нефтяной промышленности составил 102,5%, и я считаю, что нефтяники работают достойно», — подчеркнул спикер.

По словам Президента, мировой рынок нефти за январь — март был благоприятным для нефтяной промышленности, сохранилась положительная динамика спроса. Нефть подорожала на 22,5%, в среднем 1 баррель оценивался в 61 доллар США.

Рустам Минниханов сообщил и об основных экономических показателях республики. Так, объем ВРП за январь — март составил 538 млрд рублей, рост на 0,3%.

Благодаря стабильной экономике, эффективной работе нефтяной промышленности, в Татарстане реализуются все намеченные планы и социальные проекты, заключил Рустам Минниханов.

Кроме того, на совещании зачитали доклады гендиректор ЗАО «Нефтеконсорциум» Фанис Валиев и глава Приволжского управления Ростехнадзора по РТ Борис Петров.

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