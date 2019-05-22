Казань вошла в первую тройку популярных российских городов для летних поездок

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Самыми популярными городами для летних путешествий в этом году стали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар и Ростов-на-Дону, сообщает российский сервис бронирования отелей Tvil.ru.

По данным сервиса, туристы планируют летние поездки по городам России на период от 2 до 7 дней и потратят на проживание от 1,7 до 3,1 тысячи рублей в сутки.

Дешевле всего жилье обойдется россиянам в Краснодаре (1,7 тысячи рублей в сутки), дороже всего - в Москве (3,1 тысячи рублей в сутки).

В Казани туристы планируют провести от 3 до 5 дней и потратят на жилье, в среднем, 2,2 тысячи рублей.



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