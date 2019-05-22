В течение пяти лет Центр общественного контроля ЖКХ РТ помог гражданам выиграть 400 судебных дел

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Артур Казанцев). За пять лет существования Центр общественного контроля ЖКХ РТ помог гражданам выиграть более 400 судебных дел в спорах с управляющими компаниями. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал исполнительный директор НП «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов.

«Могу сказать, что за пять лет у нас есть успешный опыт судебных практик. За это время было вынесено более 400 судебных решений в пользу собственников. Наш юрист компетентно помогает нашим гражданам на безвозмездной основе», — заявил спикер.

Он отметил, что при обращении собственнику жилья помогают составить исковое заявление, также юрист центра присутствует в качестве третьей стороны на судебном процессе.

«Гражданин обращается по тому или иному вопросу, если он считает, что его обманывает управляющая компания. Мы досконально прорабатываем вопрос. Прежде чем идти в суд, нужно установить факт того или иного нарушения со стороны УК или ТСЖ», — сообщил Романов, отметив, что уже были случаи установки управляющими компаниями незаконных объектов без согласования собственников жилья.

Спикер добавил, что за пять лет при поддержке Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ было создано 155 советов граждан многоквартирных домов.

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