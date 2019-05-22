«Нога случайно нажала на педаль газа»: в Казани суд допросил водителя, покалечившего инспектора ДПС

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в Ново-Савиновском районном суде допросили 37-летнего Алмаза Заутдинова, которого обвиняют в покушении на инспектора ГИБДД. 13 февраля в Казани мужчина зажал стеклом руку автоинспектора, когда тот пытался проверить его документы, и протащил его за своим автомобилем «Шеврале Кобальт» несколько метров. В результате происшествия сотрудник получил травму ноги и был госпитализирован.

Водитель скрылся с места ДТП, но был задержан на следующий день. На него завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Суд отправил Заутдинова на несколько месяцев в СИЗО.

Адвокат подсудимого, Артем Митин, начал допрос своего подзащитного с вопроса о здоровье. Заутдинов сообщил, что у него имеются подозрения на онкологию, и он вынужден каждый месяц посещать врача. Затем он вспомнил, что произошло в тот злополучный день.

«13 февраля я со своими знакомыми стоял на перекрестке. В окошко постучался сотрудник ДПС и попросил предъявить документы. Я наполовину открыл окно и начал искать документы на машину, так как прав у меня не было», – начал свой рассказа подсудимый.

По словам Заутдинова, он начал искать документы в подлокотнике, потом в бардачке, а затем вспомнил, что они могут находиться в кармане переднего пассажирского сиденья.

«Я не дотягивался до кармана сиденья и решил помочь себе правой ногой, которая была на педали тормоза. В этот момент нога соскользнула и слетела на педаль газа», – рассказывает Заутдинов.

Подсудимый объяснил, что в его авто установлена автоматическая коробка передач, и машина находилась в режиме движения.

Нажав до упора на газ, нога застряла, рассказывает он. В этот момент мужчина повернулся и увидел, что сотрудник ДПС подпрыгнул и залез в окно. Авто начало набирать обороты.

«Сотрудник тянул руль в левую сторону, я в этот момент успел поймать руль, вывернуть вправо и уйти от аварии, но машина начала ускорять движение. Сотрудник продолжал тянуть руль влево. Я снова пытался вывернуть и тут буквально через секунду передо мной оказался “РАВ 4”», – рассказал Заутдинов.

Он отметил, что автоинспектор не пытался забрать ключи, а сразу схватился за руль. Обвиняемый уверен, что все вышло случайно, а сам он не хотел неприятных последствий.

Как видно на кадрах видеонаблюдения, после столкновения с «Тойотой», сотрудник ГИБДД упал на проезжу часть. Позже стало известно, что он получил травму ноги и был госпитализирован.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 13 февраля за нарушение ПДД автоинспекторы потребовали остановиться водителя «Шевроле Кобальт». Однако, он проигнорировал требование и начал уходить от патрульной машины. На улице Восстания мужчина был вынужден нажать на педаль тормоза, так как перед ним возникло препятствие в виде потока машин. В этот момент сотрудник ДПС подошел к авто, чтобы забрать ключи у водителя, но как только рука автоинспектора оказалась в салоне, Заутдинов поднял стекло, зажав руку инспектору, нажал на педаль газа и протащил стража порядка за машиной несколько метров.

Как позже выяснилось, в машине с Заутдиновым находились еще несколько человек, которые были под действием наркотиков. Обвиняемого удалось задержать на следующий день. Кроме уголовной статьи, на него завели несколько административных дел: за отказ от медосвидетельствования, оставление места ДТП и за управление автомобилем без прав. Суд оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей и арестовал на 15 суток. Позже его отправили в СИЗО по уголовному делу.



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