Елена Кривопатре

22 мая 2019, 16:41

ОбществоПроисшествия

«Нога случайно нажала на педаль газа»: в Казани суд допросил водителя, покалечившего инспектора ДПС

Рекомендуем

ОбществоПроисшествия

«Нога случайно нажала на педаль газа»: в Казани суд допросил водителя, покалечившего инспектора ДПС

Обвиняемый уверял суд, что все произошло случайно, а сам он не хотел неприятных последствий.

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в Ново-Савиновском районном суде допросили 37-летнего Алмаза Заутдинова, которого обвиняют в покушении на инспектора ГИБДД. 13 февраля в Казани мужчина зажал стеклом руку автоинспектора, когда тот пытался проверить его документы, и протащил его за своим автомобилем «Шеврале Кобальт» несколько метров. В результате происшествия сотрудник получил травму ноги и был госпитализирован.

Водитель скрылся с места ДТП, но был задержан на следующий день. На него завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Суд отправил Заутдинова на несколько месяцев в СИЗО.

Адвокат подсудимого, Артем Митин, начал допрос своего подзащитного с вопроса о здоровье. Заутдинов сообщил, что у него имеются подозрения на онкологию, и он вынужден каждый месяц посещать врача. Затем он вспомнил, что произошло в тот злополучный день.

«13 февраля я со своими знакомыми стоял на перекрестке. В окошко постучался сотрудник ДПС и попросил предъявить документы. Я наполовину открыл окно и начал искать документы на машину, так как прав у меня не было», – начал свой рассказа подсудимый.

По словам Заутдинова, он начал искать документы в подлокотнике, потом в бардачке, а затем вспомнил, что они могут находиться в кармане переднего пассажирского сиденья.

«Я не дотягивался до кармана сиденья и решил помочь себе правой ногой, которая была на педали тормоза. В этот момент нога соскользнула и слетела на педаль газа», – рассказывает Заутдинов.

Подсудимый объяснил, что в его авто установлена автоматическая коробка передач, и машина находилась в режиме движения.

Нажав до упора на газ, нога застряла, рассказывает он. В этот момент мужчина повернулся и увидел, что сотрудник ДПС подпрыгнул и залез в окно. Авто начало набирать обороты.

«Сотрудник тянул руль в левую сторону, я в этот момент успел поймать руль, вывернуть вправо и уйти от аварии, но машина начала ускорять движение. Сотрудник продолжал тянуть руль влево. Я снова пытался вывернуть и тут буквально через секунду передо мной оказался “РАВ 4”», – рассказал Заутдинов.

Он отметил, что автоинспектор не пытался забрать ключи, а сразу схватился за руль. Обвиняемый уверен, что все вышло случайно, а сам он не хотел неприятных последствий.

Как видно на кадрах видеонаблюдения, после столкновения с «Тойотой», сотрудник ГИБДД упал на проезжу часть. Позже стало известно, что он получил травму ноги и был госпитализирован.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 13 февраля за нарушение ПДД автоинспекторы потребовали остановиться водителя «Шевроле Кобальт». Однако, он проигнорировал требование и начал уходить от патрульной машины. На улице Восстания мужчина был вынужден нажать на педаль тормоза, так как перед ним возникло препятствие в виде потока машин. В этот момент сотрудник ДПС подошел к авто, чтобы забрать ключи у водителя, но как только рука автоинспектора оказалась в салоне, Заутдинов поднял стекло, зажав руку инспектору, нажал на педаль газа и протащил стража порядка за машиной несколько метров.

Как позже выяснилось, в машине с Заутдиновым находились еще несколько человек, которые были под действием наркотиков. Обвиняемого удалось задержать на следующий день. Кроме уголовной статьи, на него завели несколько административных дел: за отказ от медосвидетельствования, оставление места ДТП и за управление автомобилем без прав. Суд оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей и арестовал на 15 суток. Позже его отправили в СИЗО по уголовному делу.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Италии перевернулся туристический автобус с россиянами

Новости дня
16:58
Из Казани в Никольское на «Каравон» запустят бесплатные трансферы для гостей

Бесплатные автобусы начнут перевозить жителей и гостей столицы республики в 8 часов утра и далее с интервалом в 15 минут до 10 утра.

16:56
В Иннополисе подписали соглашение, которое поможет фермерам сократить затраты на грузоперевозки

Оптимизировать транспортные маршруты сельхозпроизводителям помогут Аналитический центр Минсельхоза РФ и «БАРС Груп».

16:52
Роберт Уразов: «Союз WorldSkills Russia создал систему, при которой практики могут учить напрямую»

На площадке национального чемпионата по профмастерству прошел круглый стол, посвященный развитию талантов.

16:51
На трассе М7 в Татарстане дальнобойщик насмерть сбил перебегающего дорогу мужчину

Смертельное ДТП произошло накануне вечером в Актанышском районе республики.

16:46
Рустам Минниханов: Рост нефтяной промышленности за первый квартал 2019 года составил 102,8%

На совещании с участием руководителей малых нефтяных компаний были подведены итоги первого квартала 2019 года.

16:41
«Нога случайно нажала на педаль газа»: в Казани суд допросил водителя, покалечившего инспектора ДПС

Обвиняемый уверял суд, что все произошло случайно, а сам он не хотел неприятных последствий.

16:36
Алсу прервала молчание и прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос»

Певица Алсу выразила надежду, что «все закончится хорошо».

16:31
Житель Новосибирска поблагодарил приставов из Татарстана за возвращенный ему «Лексус»

Владелец внедорожника премиум класса дал машину другу на время, но тот продал авто в Нижнекамск.

16:30
В Нижнекамске в рамках нацпроекта стартовало строительство новой современной дороги

Строительство дороги на улице 30 лет Победы планируют завершить к ноябрю 2019 года.

16:16
Союз WorldSkills в Казани: Все преподаватели в этом году сдадут демонстрационный экзамен

К 2024 году 35 тысяч преподавателей повысят квалификацию, из них 10 тысяч будут сертифицированы как эксперты WorldSkills.

16:06
Рустам Минниханов примет участие в российско-китайском ЭКСПО в Харбине

Встреча Президента РТ с членом Госсовета Китая состоялась в Казанском Кремле.

15:45
В Татарстане подросток за рулем легковушки устроил ДТП в поле, в котором погиб 8-летний ребенок

В результате аварии различные травмы получили водитель-подросток и 15-летний пассажир отечественной легковушки.

15:40
Президент РТ предложил Владимиру Путину построить в Татарстане «умный завод» Haier

Китайская корпорация планирует строительство крупного промышленного парка в Набережных Челнах.

15:30
На открытии фестиваля «Архитектурное наследие» Казани пожелали сохранить памятники великолепными

Форум продлится до 24 мая и, как надеются организаторы, поможет остановить утрату историко-архитектурных ценностей.

15:21
Полгода исправительных работ получила алиментщица из Татарстана, задолжавшая детям 270 тыс. рублей

39-летняя жительница Дрожжановского района республики около полугода не выплачивала деньги на содержание своих несовершеннолетних детей.

15:18
Минниханов: С провинциями реки Янцзы мы поддерживаем торгово-экономические и туристические связи

Президент РТ встретился с членом Госсовета Китая господином Ван Юном.

15:06
За пять лет Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ принял более 21 тыс. обращений граждан

По словам Дмитрия Романова, за этот срок общественному контролю удалось повысить коммунальную грамотность в сфере ЖКХ.

14:55
Год в колонии проведет житель Казани за серию краж велосипедов из подъездов

24-летний мужчина свою вину полностью признал и возместил потерпевшим материальный ущерб.

14:54
Воркшопы, лектории и «Точка кипения»: как в Татарстане празднуют День предпринимательства

На этой неделе самозанятые и бизнесмены обсудят интернет-торговлю, высокие технологии, цифровое будущее.

14:46
Выпускник татарстанской «Фабрики предпринимательства» открыл японскую парикмахерскую в Америке

«Фабрика предпринимательства» выпустила порядка 3,5 тыс. выпускников, участниками мероприятий проекта стали 45 тыс. человек.

14:31
В Татарстане возле ж/д станции Бирюли поезд насмерть сбил пожилого мужчину

Трагедия произошла сегодня на 820-м км перегона Бирюли – Высокая Гора.

14:28
В Нижнекамском районе планируют построить 19 мини-ферм за год

Новые фермы появятся во многих нижнекамских селах: от Простей до Кармалов.

14:18
В финал WorldSkills Russia прошли три команды от Татарстана по направлению «Предпринимательство»

Минэкономики РТ готовит молодых профессионалов по компетенциям «Предпринимательство» и «Предпринимательство (Юниоры)».

14:06
Минтруд РТ подвел первые итоги пилотного проекта публичного формирования целей

Центры занятости усилили адресную работу с обратившимися к ним гражданами, рассказала член экспертной группы от Минтруда Маргарита Максимова.

13:48
Союз WorldSkills Russia подписал в Казани соглашение с ведущим производителем сетевого оборудования

Документ подписан на площадке VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

События