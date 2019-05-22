Житель Новосибирска поблагодарил приставов из Татарстана за возвращенный ему «Лексус»

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Житель Новосибирска поблагодарил приставов из Татарстана, которые вернули ему незаконно проданный «Лексус», сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

В письме к главному судебному приставу Российской Федерации мужчина поблагодарил руководителя и сотрудников отдела судебных приставов № 1 по Нижнекамскому району за проделанную работу.

«Я был удивлен такой оперативности, не прошло и одного дня, как автомобиль был изъят. По приезду меня тепло встретили. Проводили так же, как и встретили, показали дорогу, вывели за город и, пока я ехал в Новосибирск, звонили мне каждый день, спрашивали, все ли хорошо», – написано в обращении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что житель Новосибирска отдал приятелю на время свой внедорожник «Лексус». Однако тот незаконно продал авто в Нижнекамск. Владелец внедорожника, узнав о сделке, обратился в суд.

В итоге приставы Нижнекамска установили местонахождение машины, изъяли незаконно проданный автомобиль и передали его владельцу.



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